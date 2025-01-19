Міша Романова розірвала стосунки з помічником Зеленського і назвала причину: "Це було болісно"

Українська співачка Міша Романова оголосила, що розійшлася з бойфрендом, сином кінопродюсера Олександра Роднянського – Алексом.

Про це виконавиця повідомила в Instagram. Артистка поділилася, що їхні стосунки припинилися ще восени. Для Романової цей період був болісним, однак наразі вона вже оговталася від розриву та наважилася повідомити про зміни в особистому житті. Що ж до причини – то співачка зазначила, що в стосунках бувають складні моменти. Цього разу виконавиця зрозуміла, що їй потрібно рухатися далі і зосередитися на особистому розвитку.

"Цієї осені я розійшлася з хлопцем. Це було болісно. Але я волію розглядати кожен досвід як можливість зростання. У стосунках бувають складнощі, і в цьому випадку я зрозуміла, що важливо рухатися далі і зосередитись на своєму особистому розвитку. Цей період навчив мене багато про себе і про те, що я шукаю в житті, а також зміцнив мою впевненість у тому, що кожен кінець - це новий старт", - поділилася артистка.

Міша Романова розійшлася з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Наразі серце Міші Романової вільне. Однак співачка впевнена, що віднайде своє щастя та побудує стосунки з людиною, з якою в неї буде взаємне кохання.

"Зараз я вільна. Я вірю, що все ж таки заслуговую на чисте і взаємне кохання", - поділилася артистка.

Міша Романова розійшлася з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Зазначимо, Міша Романова оголосила про стосунки з Алексом Роднянським восени 2022 року. Чоловік є сином відомого кінопродюсера Олександра Роднянського. Алекс за фахом економіст. 2019 року стало відомо, Роднянський-молодший став радником президента Володимира Зеленського з економічних питань.

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