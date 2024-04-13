Міша Романова розповіла про стосунки з радником Зеленського і як познайомила його з 5-річним сином

Артистка вже понад рік перебуває у стосунках з Алексом Роднянським.

Українська співачка Міша Романова висловилася про стосунки з радником президента Володимира Зеленського, а також розповіла, як познайомила його з сином від колишнього обранця.

Не секрет, що артистка вже понад рік не самотня. Утім, ділитися подробицями особистого життя знаменитість не квапиться. Міша Романова пояснює це тим, що не хоче виносити на публіку свої стосунки. Щоправда, співачка відверто говорить, що неабияк щаслива у стосунках з Алексом Роднянським. Чоловік підтримує виконавицю та надихає її.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

"Я приховую своє особисте життя, тому воно і особисте — стосується лише двох людей. Я вважаю, чим менше людей знає про твоє приватне життя, тим краще воно складається. Але я не приховую, що шалено щаслива і у мене найдивовижніший чоловік у світі, який мене надихає та підтримує", - поділилася співачка в інтерв'ю tykyiv.com.

Міша Романова також вже познайомила коханого зі своїм 5-річним сином від попередніх стосунків. Виконавиця говорить, що Алекс чудово ладнає з Мартіном. Хлопчикові подобається розпитувати маминого бойфренда про різні речі, а також слухати його історії.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

"Так, вони знайомі. Мені здається, вони порозумілися. Мартін росте без батька, тому чоловіче оточення дуже важливе для нього. Йому подобається все розпитувати і слухати якісь цікаві історії. Я б хотіла, щоб мій обранець став другом для сина", - поділилася співачка.

Зазначимо, навесні минулого року стало відомо, що Міша Романова зустрічається з Алексом Роднянським. Це підтвердив шоумен Слава Дьомін, а сама ж співачка не квапиться представляти публіці свого коханого.

Відомо, Алекс Роднянський – син кінопродюсера Олександра Роднянського. За фахом він економіст. 2019 року з'явилася інформація, що Алекс Роднянський став головним економічним радником президента Володимира Зеленського.

Алекс Роднянський

Нагадаємо, раніше співачка KOLA висловилася про стосунки зі старшим на 13 років чоловіком-іноземцем. Артистка поділилася, як на відстані підтримує зв'язок із коханим.

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