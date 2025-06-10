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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Міша Романова шокувала справжньою причиною розриву з експомічником Зеленського

Міша Романова та Алекс Роднянський перебували в стосунках близько двох років. На початку 2025-го артистка поставила крапку в цьому романі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Міша Романова та Алекс Роднянський

Міша Романова та Алекс Роднянський

Українська співачка Міша Романова шокувала справжньою причиною розриву з експомічником Зеленського Алексом Роднянським, який є сином кінопродюсера Олександра Роднянського.

Так, пара перебувала в стосунках близько двох років. На початку 2025-го Міша оголосила, що вони більше не разом. Однак у подробиці знаменитість вдаватися не стала. Та через пів року артистка наважилася привідкрити завісу особистого життя.

Виявляється, для розриву була вагома причина. Міша Романова натрапила на анкету Алекса Роднянського на одному з сайтів знайомств. Все б нічого, але серед знімків були й свіжі, зокрема й ті, де вона його фотографувала. Тож, артистка поставила крапку в цих стосунках.

Міша Романова та Алекс Роднянський / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова та Алекс Роднянський / © instagram.com/misharomanova

"Забула сказати, як я поставила крапку після Нового року…Коли я побачила його на сайті знайомств із фото, які робила йому нинішня жінка", - шокувала артистка.

Міша Романова та Алекс Роднянський / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова та Алекс Роднянський / © instagram.com/misharomanova

Зазначимо, Алекс Роднянський – син відомого кінопродюсера Олександра Роднянського. Чоловік за фахом є економістом. 2019 року Алекс став радником президента Володимира Зеленського з економічних питань, однак після завершення 2024-го він припинив обіймати цю посаду.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika згадала свій давній роман із виконавцем Стасом Шурінсом. Артистка також розкрила причину їхнього розриву.

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