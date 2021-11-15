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Міша Романова тоді й зараз: як змінилася екссолістка "ВІА Гри" за 15 років

Міша Романова тоді й зараз: як змінилася екссолістка "ВІА Гри" за 15 років

Міша Романова / instagram.com/misharomanova

Артистка пішла на вокал, аби позбутися заїкання.

Українська співачка Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могиленець, стала відомою 2012 року.

За цей час артистка була учасницею "ВІА Гри", а також сольною артисткою. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, який вигляд знаменитість мала до популярності та як змінилася за час співочої кар'єри.

Наталія народилася 3 серпня 1990 року в Херсоні. У дитинстві дівчинка заїкалася, тому лікарі порадили батькам майбутньої зірки віддати її на вокал.

Міша Романова в дитинстві / © profi-forex.org
Міша Романова в дитинстві / profi-forex.org

Так, Могиленець співала у дитячому ансамблі та займала призові місця у вокальних конкурсах.

У підлітковому віці Міша мала абсолютно інший вигляд. Так, майбутня зірка фарбувала волосся у брутальний чорний колір. Тоді вона була схожою на любительку готичної субкультури.

© analitikaua.net
analitikaua.net
© analitikaua.net
analitikaua.net

2012 року вона закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва та того ж року розпочала кар'єру естрадної співачки. Артистка взяла собі псевдонім Міша Романова, який, за її словами, скрадається з імені та прізвища двох чоловіків, в яких вона була закохана. Продюсером виконавиця став Алан Бадоєв.

Перша пісня артистки – "Невесомая", яку написав Макс Барських.

Вже наступного року Романова взяла участь у шоу "Хочу V ВІА Гру". Вона, Еріка Герцег та Анастасія Кожевнікова стали новим складом популярного тріо.

© Viva
Viva

Тоді Міша була ще з рудим волоссям та менш пухкими губами.

Міша Романова (2013 рік) / © Viva
Міша Романова (2013 рік) / Viva
© http://www.flickr.com/edjunel Garcia
http://www.flickr.com/edjunel Garcia

2014-го Романова висвітлила пасма.

© profi-forex.org
profi-forex.org
© profi-forex.org
profi-forex.org

А невдовзі красуня збільшила губи.

© facebook.com/meladzemusic
facebook.com/meladzemusic

Романова покинула гурт, у якому працювала протягом п'яти років, у березні 2018-го. Тоді виконавиця не назвала причину, але вже згодом стало відомо, що у липні Міша народила первістка.

© instagram.com/misharomanova
instagram.com/misharomanova

У квітні наступного року зірка розпочала сольну кар'єру та випустила дебютний трек MAKEUP.

Артистка збільшила груди та хизувалася формами у відвертих вбраннях. Також Міша перефарбувалася в білявку.

©
© xxl.ua
xxl.ua
© instagram.com/misharomanova
instagram.com/misharomanova
Міша Романова / © instagram.com/misharomanova
Міша Романова / instagram.com/misharomanova

Знаменитість пишається своїм виглядом і залюбки тішить фанів пікантними фото у купальнику.

2020 рік / © instagram.com/misharomanova
2020 рік / instagram.com/misharomanova
© instagram.com/misharomanova
instagram.com/misharomanova
© instagram.com/misharomanova
instagram.com/misharomanova

Загалом, протягом сольної кар'єри зірка випустила 9 треків. Зараз фірмовий стиль Міші Романової – розкішні білі локони, сексіміні або вбрання з глибоким декольте та нюдовий макіяж.

© instagram.com/misharomanova
instagram.com/misharomanova
2021 рік / © instagram.com/misharomanova
2021 рік / instagram.com/misharomanova
2021 рік / © instagram.com/misharomanova
2021 рік / instagram.com/misharomanova
Міша Романова (2021 рік) / © instagram.com/misharomanova
Міша Романова (2021 рік) / instagram.com/misharomanova
Міша Романова / © instagram.com/misharomanova
Міша Романова / instagram.com/misharomanova

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