Міша Романова тоді й зараз: як змінилася екссолістка "ВІА Гри" за 15 років

Артистка пішла на вокал, аби позбутися заїкання.
Українська співачка Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могиленець, стала відомою 2012 року.
За цей час артистка була учасницею "ВІА Гри", а також сольною артисткою. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, який вигляд знаменитість мала до популярності та як змінилася за час співочої кар'єри.
Наталія народилася 3 серпня 1990 року в Херсоні. У дитинстві дівчинка заїкалася, тому лікарі порадили батькам майбутньої зірки віддати її на вокал.
Так, Могиленець співала у дитячому ансамблі та займала призові місця у вокальних конкурсах.
У підлітковому віці Міша мала абсолютно інший вигляд. Так, майбутня зірка фарбувала волосся у брутальний чорний колір. Тоді вона була схожою на любительку готичної субкультури.
2012 року вона закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва та того ж року розпочала кар'єру естрадної співачки. Артистка взяла собі псевдонім Міша Романова, який, за її словами, скрадається з імені та прізвища двох чоловіків, в яких вона була закохана. Продюсером виконавиця став Алан Бадоєв.
Перша пісня артистки – "Невесомая", яку написав Макс Барських.
Вже наступного року Романова взяла участь у шоу "Хочу V ВІА Гру". Вона, Еріка Герцег та Анастасія Кожевнікова стали новим складом популярного тріо.
Тоді Міша була ще з рудим волоссям та менш пухкими губами.
2014-го Романова висвітлила пасма.
А невдовзі красуня збільшила губи.
Романова покинула гурт, у якому працювала протягом п'яти років, у березні 2018-го. Тоді виконавиця не назвала причину, але вже згодом стало відомо, що у липні Міша народила первістка.
У квітні наступного року зірка розпочала сольну кар'єру та випустила дебютний трек MAKEUP.
Артистка збільшила груди та хизувалася формами у відвертих вбраннях. Також Міша перефарбувалася в білявку.
Знаменитість пишається своїм виглядом і залюбки тішить фанів пікантними фото у купальнику.
Загалом, протягом сольної кар'єри зірка випустила 9 треків. Зараз фірмовий стиль Міші Романової – розкішні білі локони, сексіміні або вбрання з глибоким декольте та нюдовий макіяж.
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