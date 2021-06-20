Міша Романова у напівпрозорому комбезі попестила груди та засвітила соски

Артистка поділилася гарячим контентом.

Відома співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова розбурхала уяву користувачів дуже відвертими фото.

Виконавиця гайнула на відпочинок до Туреччини, де влаштувала еротичну фотосесію. На знімках, якими зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, Міша постала у напівпрозорому чорному комбінезоні з глибоким декольте без ліфчика. 30-річна знаменитість еротично попестила груди та засвітила соски.

instagram.com/misharomanova

"Вечірка в стилі бохо", – написала вона.

instagram.com/misharomanova

Ошелешені шанувальники кинулися ділитися емоціями від побаченого. Так, юзери писали в коментарях, що Міша дуже сексуальна.

Які гарячі фото! Мішо, ти давай легше, у нас і так +40

Хто дуже сексі?

Просто відвал усього

Нагадаємо, раніше Міша Романова у жовтому бікіні показала пишні груди. Співачка захопила гарячим фото.

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