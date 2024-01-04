Міша Романова у Німеччині замилувала фото з помітно підрослим 5-річним сином

Виконавиця також висловилася про початок 2024 року.

Українська співачка Міша Романова потішила рідкісним фото з помітно підрослим 5-річним сином.

До слова, виконавиця нині перебуває в Німеччині. Там вона влаштувала імпровізований фотосет із Мартіном. На знімку Міша постала в чорному обтислому вбранні, а поруч із нею позував син у джинсовій куртці та білій футболці.

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Романова висловилася про початок 2024 року. Артистка зазначила, що, попри всі негаразди, новий рік вона зустріла з приємними емоціями.

"Попри всі негаразди, ми зустрічаємо 2024 рік з любов'ю і вдячністю", - висловилася співачка.

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Тим часом шанувальники у коментарях привітали артистку з початком нового року. Окрім того, фани написали чимало компліментів її синові.

Вау, які приголомшливі фото!

Такий дорослий хлопчик вже!

Красуня! I синочок гарний! З Новим роком!

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук замилувала атмосферними фото з синами. Артистка разом із Глібом та Микитою знялася у новорічній фотосесії.

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