Міша Романова в обтислій сукні з леопардовим принтом похизувалася стрункою фігурою

Артистка продемонструвала грайливий образ.

Відома співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова, яка нещодавно розбурхала уяву користувачів дуже пікантним фото, вчергове продемонструвала фанам спокусливий образ.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, на якому постає у обтислій довгій сукні з леопардовим принтом та глибоким декольте. Виконавиця позує на тлі ресторану із зачіскою з ефектом мокрого волосся.

Шанувальники фотоблогу Романової зауважили, що їй дуже личить такий образ:

Яка ж красива, ідеальна

Яка мила хижачка

Леопардова Міша

Нагадаємо, не так давно Міша Романова у бікіні сколихнула Мережу еротичним відео. 30-річна зірка поділилася з підписниками фотоблогу гарячим контентом.

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