Міша Романова відповіла, якою мовою спілкується з 4-річним сином

Екссолістка "ВІА Гра" Міша Романова розповіла, як вдома спілкується зі своїм чотирирічним сином Мартіном.

У ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua співачка зізналася, що зараз сама поступово вдосконалює своє володіння українською мовою.

"Зараз я намагаюся переходити на українську, хоча, зізнаюсь, це трішечки складно. Я навчаюся самостійно. У своєму колі, з друзями ми також намагаємося спілкуватися українською. Коли приїжджаю до Києва також обов'язково переходжу на українську", - поділилася Міша.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Свого сина Романова також привчає до української культури та активно займається з ним. Зараз хлопчик з бабусею перебуває у Німеччині, тому співачка привозить йому українські книжки та ігри з Києва.

"Свого сина я також привчаю до того, щоб спілкуватися українською Кожен раз, коли я повертаюся до нього з України, я везу йому книжки, ігри. Якщо я даю йому дивитися якісь мультики, хоч це буває і рідко, але також все українською мовою" - розповіла Романова.

Міша Романова з сином / Фото: instagram.com/misharomanova

Як відомо Міша Романова самостійно виховує свого чотирирічного сина. Імені батька хлопчика виконавиця не називає, але хрещеним татом Мартіна став співак Макс Барських.

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