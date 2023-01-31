Міша Романова відповіла, якою мовою спілкується з 4-річним сином

Співачка під час війни перестала спілкуватися російською.
Екссолістка "ВІА Гра" Міша Романова розповіла, як вдома спілкується зі своїм чотирирічним сином Мартіном.
У ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua співачка зізналася, що зараз сама поступово вдосконалює своє володіння українською мовою.
"Зараз я намагаюся переходити на українську, хоча, зізнаюсь, це трішечки складно. Я навчаюся самостійно. У своєму колі, з друзями ми також намагаємося спілкуватися українською. Коли приїжджаю до Києва також обов'язково переходжу на українську", - поділилася Міша.
Свого сина Романова також привчає до української культури та активно займається з ним. Зараз хлопчик з бабусею перебуває у Німеччині, тому співачка привозить йому українські книжки та ігри з Києва.
"Свого сина я також привчаю до того, щоб спілкуватися українською Кожен раз, коли я повертаюся до нього з України, я везу йому книжки, ігри. Якщо я даю йому дивитися якісь мультики, хоч це буває і рідко, але також все українською мовою" - розповіла Романова.
Як відомо Міша Романова самостійно виховує свого чотирирічного сина. Імені батька хлопчика виконавиця не називає, але хрещеним татом Мартіна став співак Макс Барських.
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