Міша Романова вперше розповіла про конфлікт з Вірою Брежнєвою

Артистки почубилися, коли Романова покинула гурт "ВІА Гра".
Українська співачка Міша Романова зізналася, що у неї був конфлікт з колегою, співачкою Вірою Брежнєвою.
За словами Романової інцидент між ними стався років п'ять тому, коли Міша покинула гурт "ВІА Гра". В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що після одного зі своїх перших інтерв'ю як сольна співачка Романова отримала від Брежнєвої гнівне SMS
"Було одне з перших інтерв'ю. В тому інтерв'ю я сказала одну з причин, чому я покинула гурт і вона (Брежнєва – прим.ред) мені написала SMS. Воно було у такій, доволі жорсткій грубій формі. Вона мене звинуватила у брехні, що я там ось не договорила, або сказала, що я захотіла розвитку сольного. Але ж це нормально, що я хочу такого розвитку. Я їй відповіла в такій же формі. Ми з нею не товаришували, вона не знала про якісь мої плани. Я взагалі не зрозуміла, чому вона мені написала так", - прокоментувала Романова.
Виконавиця чесно зізналася, що не знала, що тоді мала на увазі Брежнєва:
"Я не знаю що вона мала на увазі. Мабуть, що я не сказала, що я пішла саме з причини вагітності. Я сказала, що я захотіла розвивати свою сольну кар'єру. Мабуть, їй не сподобалось це. Мабуть, вона була в поганому настрої, всі ми люди", - додала Міша.
Нагадаємо, раніше Міша Романова зізналася, чому виїхала до Німеччини з сином та мамою і яку соцвиплату отримує від держави на родину.
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