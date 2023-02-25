Міша Романова вперше розповіла, що почала заїкатися через батьків: "Це травма дитинства"

Артистка зізналася, що спочатку соромилася, а потім прийняла себе такою, як є.

Українська співачка Міша Романова вперше відверто розповіла, чому почала заїкатися.

Виконавиця поділилася, що це в неї з дитинства і причиною заїкання стали гучні сварки батьків, які вона сприймала доволі емоційно. Про це артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"У мами з батьком був сильний зв'язок, хоч і було дуже багато суперечок. Я навіть заїкаюся через це, тому що вони сварилися, так. Я це дуже добре пам'ятаю. Це травма дитинства. Я про це завжди мовчала, я ніколи про це не говорила", - вперше розповіла Романова.

Вона пояснила, що батьки не розлучалися, бо хотіли, щоб в дітей була повноцінна сім'я – з мамою і батьком.

"Моя мама, вона дуже поважала сім'ю і не хотіла виносити якісь суперечки на публіку. Раніше у суспільстві так було не прийнято. І сімейні цінності дуже поважались. Всі намагалися дуже зміцнити сім'ю не дивлячись ні на що. Зараз я вважаю, що це не правильно", - сказала Міша.

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Романова висловила свою позицію і зазначила, що батьки мають завжди пам'ятати, що їхні сварки негативно відображаються на дітях і якщо вони не можуть дійти згоди, краще розійтися і не травмувати дітей постійними конфліктами:

"Вони хотіли так, щоб діти жили у сім'ї, щоб вони були з татом та мамою. Але це не зовсім правильно, тому що це відобразилося на мені. Тому що я з дитинства заїкаюся і тому що я дуже чутлива дівчинка завжди була, дуже сором'язлива. І скажу, що, напевно, я співаю, тому що я свій голос викричала. Я дуже переймалася через їхні суперечки, дуже переживала, все це через себе переносила і я так кричала, що, мабуть, це посприяло тому, що зараз я співаю", - розповіла Романова.

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Артистка також пояснила, чому саме зараз наважилася про це розповісти:

"Якщо є якесь насилля у сім'ї, або якесь непорозуміння в тяжкій формі – треба розлучатися. Не треба переносити це на дітей, це дуже відображається на емоційному стані дитини. Про це треба говорити. Я раніше ніколи про це не говорила, тому що вважала, що треба все тримати в собі, соромилась. Але я розумію, що на своєму прикладі може я комусь допоможу", - зазначила артистка.

Романова поділилася, що ходила до лікарів, намагалася якось виправити своє заїкання, але згодом себе прийняла такою, якою вона є.

Нагадаємо, раніше Міша Романова розповіла, чому з мамою і сином виїхала до Німеччини та яку соцвиплату на родину вони отримують.

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