Міша Романова вперше за тривалий час показала підрослого сина: який вигляд має 7-річний хлопчик

Міша Романова з сином / © instagram.com/misharomanova

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Українська співачка Міша Романова розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 6 липня, син артистки Мартін святкує день народження. Хлопчику виповнилося сім років. З нагоди важливої дати зіркова мама влаштувала для хлопчика яскравий день у розважальному центрі. На фото, якими поділилася Міша у своєму Instagram, помітно, що син був у захваті від святкування. Артистка також замовила для Мартіна святковий торт.

У своєму фотоблогу Міша подякувала долі за такого сина та зізналася, що насправді він вчить її багатьом речам.

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"Сьогодні Мартіну виповнилося сім рочків. Я щиро вдячна за те, що саме мене він обрав своєю мамою. Це найбільший подарунок і честь у моєму житті. Я так пишаюся ним — його допитливими очима, словами, що вчать мене любові, його добротою і силою. Дякую тобі, Мартіне, за кожен наш день. За те, що поряд із тобою я вчуся бути кращою. Бути твоєю мамою — моє найбільше щастя", — зворушила артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик хизувалася досягненнями 7-річної доньки та показала, як вся родина підтримувала її.