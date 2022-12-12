Міша Романова захопила романтичними фото з бойфрендом та похизувалася, як проводить з ним час

Артистка була з коханим проїздом у Молдові.

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова вже не приховує, що більше не самотня.

Знаменитість залюбки ділиться у своєму фотоблогу романтичним контентом. Цього разу виконавиця показала, як провела час з обранцем.

Зокрема, вони були проїздом у Молдові. Там парочка вирішила даремно не втрачати час, а вирушила на прогулянку, сходила до ресторану та зробила романтичні знімки, якими Міша поділилася в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/misharomanova

Утім, хоча артистка й не приховує, що має бойфренда, але його обличчя вона поспішає показувати. Цього разу співачка теж не зробила виняток. Міша приховала обличчя чоловіка смайликом.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Зазначимо, Міша Романова не надто охоче ділиться подробицями особистого життя. Про те, що співачка не самотня, стало відомо у жовтні цього року, коли вона опублікувала фото з обранцем. Утім, хто ж заполонив її серце, артистка тримає в таємниці.

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