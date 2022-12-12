Міша Романова захопила романтичними фото з бойфрендом та похизувалася, як проводить з ним час

Артистка була з коханим проїздом у Молдові.
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова вже не приховує, що більше не самотня.
Знаменитість залюбки ділиться у своєму фотоблогу романтичним контентом. Цього разу виконавиця показала, як провела час з обранцем.
Зокрема, вони були проїздом у Молдові. Там парочка вирішила даремно не втрачати час, а вирушила на прогулянку, сходила до ресторану та зробила романтичні знімки, якими Міша поділилася в Instagram-stories.
Утім, хоча артистка й не приховує, що має бойфренда, але його обличчя вона поспішає показувати. Цього разу співачка теж не зробила виняток. Міша приховала обличчя чоловіка смайликом.
Зазначимо, Міша Романова не надто охоче ділиться подробицями особистого життя. Про те, що співачка не самотня, стало відомо у жовтні цього року, коли вона опублікувала фото з обранцем. Утім, хто ж заполонив її серце, артистка тримає в таємниці.
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