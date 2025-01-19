Міша Романова зізналась, чому приховує батька свого 6-річного сина і чи спілкується з колишнім

Українська співачка Міша Романова зізналась, чому приховує батька свого сина Мартіна.

Артистка вперше стала мамою 2018 року. Синові виконавиці вже шість років. Однак досі невідомо, хто ж став батьком хлопчика. Міша Романова тримає в таємниці чоловіка, від якого народила сина. В Instagram-stories зірка зізналась, що не розголошує ім'я батька Мартіна, адже її колишній не дав на це згоди. Ба більше, співачка й сама б воліла про нього не згадувати. За словами Романової, чоловік жодним чином не бере участі у вихованні їхньої спільної дитини. Тож, виконавиця просто викреслила його зі свого та синового життя.

"Він не дав згоди, щоб я оголошувала його ім'я. Я цього дотримуюся. Але він жодним чином не бере участі у вихованні сина. Тому й ім'я в нього немає", - різко відповіла співачка.

Син Міші Романової / Фото: instagram.com/misharomanova

Нагадаємо, тривалий час Міша Романова перебувала в стосунках із сином кінопродюсера Олександра Роднянського – Алексом. Однак нещодавно зірка повідомила, що вони більше не разом. Артистка назвала причину, чому розірвала стосунки з обранцем.

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