Міша Романова зізналась, чи спілкується її 7-річний син із батьком та чи отримує від нього кошти

Українська співачка Міша Романова зізналась, чи спілкується її син із рідним батьком та чи отримує від нього фінансову допомогу.

Виконавиця самостійно виховує 7-річного Мартіна. За стільки років артистка так і не зізналась, хто є його батьком. Однак в Instagram-stories співачка дала рідкісний коментар про їхні взаємини. Міша Романова говорить, що ексбойфренд фінансово їй допомагає – виплачує аліменти. Щоправда, за словами виконавиці, це незначні кошти.

"Він допомагає так, як це передбачено законом. Звісно, ми всі розуміємо, що цього недостатньо, адже дитина потребує значно більше витрат. Але закон в Україні один, і є так, як є", - говорить співачка.

Що ж стосується спілкування сина з батьком – то цього немає. Міша Романова дала зрозуміти, що її колишній бойфренд цього не бажає. Звичайно, артистка хоче, аби в житті сина був присутній батько, але вона не може на це вплинути.

"Мені б дуже хотілося, щоб він спілкувався зі своїм сином, та, на жаль, наразі я не можу на це вплинути. Поки що ситуація має саме такий вигляд", - поділилася зірка.

