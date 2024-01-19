Міша Романова зізналася, у яких стосунках перебуває з ексобранцем, від якого виховує 5-річного сина

Артистка розійшлася з батьком свого сина ще до його народження.

Українська співачка Міша Романова, яка наразі перебуває з 5-річним сином Мартіном у Німеччині, відповіла чи спілкується з ексчоловіком.

Про колишнього чоловіка співачки відомо не дуже багато. Імені ексобранця артистка не розкриває, однак зазначалося, що він був українським режисером. Так, у спілкуванні з шанувальниками у фотоблогу Романова зізналася, що вона з сином не спілкується з ексчоловіком. І додала, що намагалася телефонувати йому на початку повномасштабного вторгнення, але той вперто ігнорував її намагання.

"Із батьком Мартіна ми не спілкуємося. На початку повномасштабного вторгнення я зателефонувала йому, але він кинув слухавку й ніколи не перетелефонував. І не відповів на мої смс", – написала артистка.

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Цікаво, що хрещеним батьком Мартіна є український співак Макс Барських. За словами Міші, вони хоч і бачаться зовсім рідко, проте завжди на зв'язку з будь-яких питань.

"Не часто бачимося, але ми завжди на зв'язочку з робочих питань чи душевні бесіди", - поділилася артистка.

Міша Романова й Макс Барських / Фото: instagram.com/misharomanova

Нагадаємо, нещодавно Міша Романова публікувала архівну світлину зі своїм зірковим кумом Максом Барських, зроблену 10 років тому.

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