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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
549
Час на прочитання
2 хв

Міша Романова зробила нову заяву про стосунки з сином Роднянського: "Не потрапляйте на аб'юзерів"

Міша Романова продовжує ділитися подробицями роману з Алексом Роднянським та натякати на інші причини їхнього розриву.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Міша Романова та Алекс Роднянський

Міша Романова та Алекс Роднянський / © instagram.com/misharomanova

Українська співачка Міша Романова зробила нову заяву про стосунки з сином кінопродюсера Олександра Роднянського – Алексом Роднянським.

Так, раніше зірка зізналась, чому остаточно поставила крапку в їхньому романі. Виявляється, чоловік, попри стосунки з Романовою, паралельно був активним користувачем додатком для знайомств. Та це не єдина причина, чому пара припинила стосунки. Співачка натякнула, що вчасно не помітила "червоних прапорців" Роднянського та його аб'юзивну поведінку.

"Бережіть себе. І, будь ласка, не потрапляйте на аб'юзерів, навіть якщо спочатку вони видаються "солодкими". Найгірше – це не побачити червоні прапори вчасно", - поділилася артистка.

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Також виконавиця висловилася про те, з якими чоловіками не варто будувати стосунки. За словами співачки, першим сигналом є те, що він ображає колишню обраницю. Артистка стверджує, що не варто виправдовувати чужу токсичність. Окрім того, спочатку образи можуть литися на колишню, а потім вже на нинішню. Міша Романова також натякнула, що сама пережила такий болісний урок. Про кого йдеться, співачка не розкрила, але цілком ймовірно, що ці слова теж можуть стосуватися Роднянського-молодшого.

"Треба тікати від тих, що сиплять обіцянками, але не мають діла. Від тих, що називають своїх "екс" істеричками чи "хворими на голову". Якщо він так говорить про неї - завтра так само говоритиме про тебе. Правда завжди виходить на поверхню. А наше завдання - не виправдовувати чужу токсичність, а вчасно піти, щоб не стати ще однією "хворою" в його версії реальності. Це боляче, але це урок. Можливо, один із найважливіших", - поділилася артистка.

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova

Нагадаємо, Міша Романова та Алекс Роднянський перебували в стосунках близько двох років. Після Нового року співачка остаточно поставила крапку. Артистка шокувала причиною свого рішення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
549
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