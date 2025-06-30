Мішель Андраде через пів року після розставання зізналася, чи вільне її серце: "Мені кайфово"

Мішель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

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Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде вперше за тривалий час заговорила про особисте життя.

Артистка зізналася, що зараз не в парі, однак не проти нових почуттів — коли прийде час. За словами Мішель, нині вона насолоджується періодом свободи, самопізнання та внутрішньому балансі. Водночас поринати у нові почуття також готова.

"Я готова закохатись, але зараз мені кайфово бути вільною. Я хочу себе відчути. Але я зрозуміла, що хочу через деякий час, щоб це відбулося", — зазначила співачка в інтерв'ю М1.

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Мішель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

До слова, попередні стосунки Мішель Андраде завершилися наприкінці минулого року. З ким саме артистка зустрічалася — офіційно невідомо. Проте у шоубізнесових колах неодноразово згадувався банкір Роман Буніч. Саме його називав колишнім бойфрендом Мішель блогер Богдан Беспалов. Пліткар також припускав, що заможний хлопець після розриву з артисткою міг будувати стосунки з Вірою Брежнєвою, адже парочку разом заскочили на концерті "Океану Ельзи".

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Волканов заговорив про одруження й показав своє поповнення у родині.