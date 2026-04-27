Мішель Андраде після болісного розриву з бойфрендом чесно зізналась, чи в стосунках зараз

Мішель Андраде / © instagram.com/mishvirmish

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде чесно зізналась, чи в стосунках зараз.

Артистка торік розійшлась із коханим. Виконавиця зізнавалась, що їй далося це нелегко і вона доволі болісно переживала розрив. Відтоді минув час. Проте на проєкті "Наодинці з Гламуром" Мішель Андраде говорить, що поки не зустріла свою людину. Та співачка наголошує, що неабияк хоче закохатися.

"Поки я не закохана. Хочу закохатися!" – говорить артистка Анні Севастьяновій.

Також Мішель Андраде зізналась, якого чоловіка хоче бачити поруч із собою. Виконавиця говорить, що її обранець має бути добрим, цілеспрямованим, мужнім. Щодо віку, то артистці важливо, аби чоловік був старшим за неї. Може бути і молодший, але їй головне почуватися поруч із ним у безпеці.

"Мені подобаються добрі чоловіки. Мені подобається чоловік, котрий знає, що він хоче. Хотілося б старшого. Але давайте так, навіть, якщо він молодший, то щоб він був стійким, мужнім, класним, щоб я почувалась поруч із ним у безпеці", - поділилась артистка.

Зазначимо, 2024 року Мішель Андраде розсекретила, що перебуває в стосунках. Обранця свого показувати вона не квапилась, оскільки він не хотів бути медійним. Чоловік тішив артистку коштовними подарунками, а Мішель називала їхні стосунки ідеальними. Проте 2025 року співачка повідомила про розрив. Виконавиця зізналась, що сама поставила крапку. Утім, це рішення далось їй нелегко, адже вона доволі болісно переживала їхній розрив.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: З ким одружується LAUD, що винна Мішель Андраде ПОТАПУ, і як ДЖАМАЛА повернула форму до вагітностей

