Мішель Андраде замилувала архівними фото з дитинства у Болівії

Артистка поділилася кумедними фото, де ще зовсім маленька.

Українська співачка з болівійськими корінням Мішель Андраде показала, як весело минало її дитинство у Болівії.

У своєму фотоблогу співачка оприлюднила декілька світлин зі свого щасливого дитинства. Так, у кадрі зовсім маленька Мішель постає у червоній сукні й футболці. На зображенні видно, як під час куштування шоколадного тістечка, вона замурзалася та щасливо усміхається.

Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

А на іншому кадрі Андраде показала себе вже у більш старшому віці. Вочевидь, вона разом з близькими влаштували тоді пінну вечірку просто неба.

Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Ба більше, знаменитість потішила шанувальників архівними світлинами і решти членів родини. Зокрема, показала, який вигляд мали її мама й тато багато років тому.

Мама Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Тато Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

До слова, батько зірки є також вправним музикантом і полюбляє у вільний час співати й грати на різноманітних музичних інструментах.

Наразі Мішель вже повернулася з батьківщини, де проводила свої зимові свята з усією родиною, до Києва й активно бере участь у зніманнях та відвідує процедури по догляду за собою.

Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Нагадаємо, нещодавно Мішель Андраде їздила до Болівії у відпустку й показала свою велику болівійську родину та розповіла, як вони проводили час разом.

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