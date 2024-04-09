Мішель Андраде показала свою маму-красуню та ніжно привітала її з важливим святом

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade розповіла про свято у родині.

Так, у своєму фотоблогу Мішель поділилася, що сьогодні, 9 квітня, її мама Світлана святкує день народження. З цієї нагоди співачка присвятила іменинниці декілька сторіз і опублікувала рідкісні фото з нею. На зображенні Світлана позує на тлі архітектурних пам’яток, а також на спільному фото з донькою, де вони випромінюють щастя, тримаючи у руках морозиво.

Мама Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Мішель Андраде з мамою / Фото: instagram.com/mishvirmish

Вочевидь, кадри були зроблені під час закордонної відпустки Андраде, яку вона нині проводить з родиною. Втім, подробицями подорожі зірка не ділилася.

"Дуже гарна дівчинка. З днем народження, королево", - написала на кадрах Мішель.

До речі, раніше Мішель Андраде під час поїздки до рідної Болівії ділилася архівними фото. Зокрема, показувала, який вигляд мали її батьки багато років тому. І похизувалася, чим її тато займався у вільний від роботи час.

Нагадаємо, нещодавно співачка Мішель Андраде вперше розповіла про свого нового бойфренда, чим він займається та як її мама Світлана познайомила їх.

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