Мішель Андраде полетіла до Болівії й показала, як її велика родина проводить свята

Українська співачка з болівійськими корінням Мішель Андраде вирушила до свого родинного гніздечка за кордон.

Зірка потішила шанувальників сімейним контентом і показала свою велику болівійську родину у фотоблогу. Так, в колі найближчих Мішель відсвяткувала всі новорічні свята. Зокрема, разом з мамою-українкою Світланою вони попозували на тлі прикрашеної ялинки.

Мішель Андраде з родиною / Фото: instagram.com/mishvirmish

До слова, сім'я артистки гучно відсвяткувала Різдво. Зокрема, за столом Андраде показала свою бабусю в окулярах і з келихом у руках.

Мішель Андраде з бабусею / Фото: instagram.com/mishvirmish

Оскільки у Болівії немає снігу, то знаменитість у шортах разом з братом покаталася на гойдалках і згадала дитинство.

Мішель Андраде з родиною / Фото: instagram.com/mishvirmish

"Щасливі моменти з моїм братом", - написала на знімку співачка.

Також артистка похизувалася, як загалом минають її дні після Нового року. Так, її болівійська родина завжди готує традиційні страви, а потім збирається за великим столом і хором співає веселих тамтешніх пісень.

Мішель Андраде показала свою велику болівійську родину

Зокрема, вона поділилася архівним фото, як з роками змінилися її дядько й тато. А за сімейним обідом показала, як вони грають на музичних інструментах.

Дядько й тато Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Нагадаємо, 50-річна супермодель Гайді Клум також потішила фанів родинним контентом. Вона разом з 19-річною донькою-копією Лені зняла кумедні відео, де вони співають улюблені треки просто перед виходом на червоний хідник.

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