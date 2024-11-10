Мішель Андраде повідомила про розрив із заможним бойфрендом на тлі чуток про його роман із Брежнєвою

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде відверто зізналась, що в її особистому житті сталися кардинальні зміни.

Про свої стосунки виконавиця неохоче розповідала, однак відомо, що вона зустрічалася із заможним бойфрендом. Але у програмі "Ближче до зірок" артистка приголомшила зізнанням. Співачка розповіла, що розійшлася з коханим, і її серце наразі вільне: "У моєму серці немає людини, зараз немає".

Michelle Andrade / Фото: instagram.com/mishvirmish

У подробиці Мішель Андраде вдаватися не стала. Натомість зірка зізналась, якого чоловіка хотіла б бачити поруч із собою. За словами артистки, він має бути уважним, добрим та з почуттям гумору. Ба більше, співачка зізнається, що неабияк хоче закохатися та створити сім'ю.

"Ціную доброту, гумор, силу. Мені подобається, коли чоловік уважний. Якщо чоловік зі мною говорить, і я розумію, що чоловік розуміє мене, то все, я закохалась! Так, я готова до дітей. До речі, цьогоріч я зрозуміла, що я хочу дітей, хочу мати родину, хочу, щоб поруч був чоловік, якого я кохаю і який мене також кохає", - поділилася артистка.

Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Зазначимо, з ким саме Мішель Андраде перебувала у стосунках – невідомо. Однак блогер-пліткар Богдан Беспалов стверджував, що обранцем співачки був банкір Роман Буніч. Нещодавно ж Беспалов заявив, що чоловік вже перебуває в романтичних стосунках з іншою, а саме зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Сама ж Брежнєва не коментує чутки. Однак подейкують, що виконавиця дійсно не самотня. Окрім того, на одному з концертів "Океану Ельзи" в Києві Віру бачили із загадковим чоловіком. Беспалов стверджує, що то був саме Буніч.

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