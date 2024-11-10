Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мішель Андраде повідомила про розрив із заможним бойфрендом на тлі чуток про його роман із Брежнєвою

Мішель Андраде повідомила про розрив із заможним бойфрендом на тлі чуток про його роман із Брежнєвою

Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Виконавиця зізналась, що наразі її серце вільне

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде відверто зізналась, що в її особистому житті сталися кардинальні зміни.

Про свої стосунки виконавиця неохоче розповідала, однак відомо, що вона зустрічалася із заможним бойфрендом. Але у програмі "Ближче до зірок" артистка приголомшила зізнанням. Співачка розповіла, що розійшлася з коханим, і її серце наразі вільне: "У моєму серці немає людини, зараз немає".

Michelle Andrade / © instagram.com/mishvirmish
Michelle Andrade / Фото: instagram.com/mishvirmish

У подробиці Мішель Андраде вдаватися не стала. Натомість зірка зізналась, якого чоловіка хотіла б бачити поруч із собою. За словами артистки, він має бути уважним, добрим та з почуттям гумору. Ба більше, співачка зізнається, що неабияк хоче закохатися та створити сім'ю.

"Ціную доброту, гумор, силу. Мені подобається, коли чоловік уважний. Якщо чоловік зі мною говорить, і я розумію, що чоловік розуміє мене, то все, я закохалась!  Так, я готова до дітей. До речі, цьогоріч я зрозуміла, що я хочу дітей, хочу мати родину, хочу, щоб поруч був чоловік, якого я кохаю і який мене також кохає", - поділилася артистка.

Мішель Андраде / © instagram.com/mishvirmish
Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Зазначимо, з ким саме Мішель Андраде перебувала у стосунках – невідомо. Однак блогер-пліткар Богдан Беспалов стверджував, що обранцем співачки був банкір Роман Буніч. Нещодавно ж Беспалов заявив, що чоловік вже перебуває в романтичних стосунках з іншою, а саме зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Сама ж Брежнєва не коментує чутки. Однак подейкують, що виконавиця дійсно не самотня. Окрім того, на одному з концертів "Океану Ельзи" в Києві Віру бачили із загадковим чоловіком. Беспалов стверджує, що то був саме Буніч.

Читайте також:

Мішель Андраде показала свою велику болівійську родину

Мішель Андраде показала свою велику болівійську родину

Повʼязані теми:

Наступна публікація