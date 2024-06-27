Мішель Андраде розсекретила коштовний подарунок від бойфренда і зізналась, чому приховує його

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде заговорила про свого бойфренда і розсекретила коштовний подарунок від нього.

Коханий артистки працює в банківській сфері. Виконавиця зізналась, що приховує обранця, адже поважає його особисті кордони, і це жодним чином не пов'язано з його роботою, адже, як додала Мішель, "там все чисто".

"Я поважаю його кордони. Не те, що він не хоче. Мені здається, що він хоче…Ну, це особисте його. Там все чисто, все нормально, можна перевірити в соцмережах. Я просто поважаю його кордони", - розповіла артистка для "Люкс ФМ".

Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

До речі, Мішель Андраде також розсекретила, який коштовний презент отримала від бойфренда. Зокрема, коханий подарував виконавиці автівку. За словами співачки, вона має водійське посвідчення та подарунком бойфренда залюбки користується.

"Так, автівка – подарунок від коханого", - коротко зазначили виконавиця.

Мішель Андраде також зізналась, що поки заміж не квапиться. Бойфренд ще не освідчувався виконавиці.

Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова проговорилась, що більше не самотня. Знаменитість також розповіла про інтим із коханим.

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