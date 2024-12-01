Мішель Андраде у сльозах назвала причину розриву з коханим: "Стосунки припинилися через мене"

Пара не разом вже майже пів року, але артистка досі оговтується від розставання з обранцем.

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде зі сльозами на очах назвала причину розриву з заможним бойфрендом.

Протягом півтора року артистка перебувала в стосунках зі старшим на 15 років коханим. Однак вже п'ять місяців пара не разом. Артистка зізналась, що стосунки припинилися через неї і вона стала ініціаторкою розриву. За словами Андраде, все було настільки ідеально, що якоїсь миті вона просто злякалася. Окрім того, співачка переживала не найкращий період, що вплинув і на стосунки. Виконавиця говорить, що тоді взагалі не знала, чого хотіла від життя.

"Зараз я не в стосунках, напевно, вже п'ять місяців. Ще переварюю це, але нормально вже. Зараз я виходжу на стадію, коли спокійно вже більш-менш. Стосунки припинилися через мене, бо, мені здається, я в якийсь момент злякалася. Все було ідеально. Мої стосунки потрапили в цей жорсткий період, де я не знала, як поводитися. Я була ініціаторкою, аби завершити стосунки. Все було ідеально, але я злякалась якоїсь миті. У моменті я просто не цінувала, що в мене є", - розповіла артистка на YouTube-каналі Okay Eva.

Мішель Андраде / Фото: скриншот з відео

Наразі Мішель Андраде не перебуває в стосунках та не квапиться їх будувати. Ба більше, співачка відверто говорить, що їй не вистачає колишнього бойфренда і вона сумує за ним. Артистка зізнається, що в майбутньому, можливо, хотіла б відновити їхні стосунки і не виключає, що це таки може статися.

"У майбутньому, можливо, я б хотіла повернутися до цих стосунків. Побачимо. Я сумую за ним. Зараз я не в пошуку чоловіка, але зараз я розумію, які чоловіки мені подобаються і в яких стосунках мені б хотілося бути", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Мішель Андраде випустила нову пісню "Маргарита", а також кліп на неї. В коментарі виданню ТСН.ua артистка розкрила цікаві факти про знімання відеоробити.

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