Мішель Андраде відверто зізналася, завдяки кому потрапила на знімання серіалу "Корона"

Відома українська співачка й телеведуча Мішель Андраде, яка нещодавно приголомшила новиною про знімання в серіалі Netflix "Корона", відверто розповіла про того, хто посприяв її появі у його новому сезоні.

Так, Мішель зазначила, що на початку російського вторгнення вона переїхала до Барселони. Там співачка почала шукати роботу. За її словами, вона натрапила на людину, яка познайомила її з іншою жінкою, яка проводила кастинги професійних акторів для знімань у кіно та серіалах. Після знайомства їй і запропонували роль у відомому серіалі.

Мішель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

"Це відбулося на початку повномасштабного вторгнення. Я тоді опинилася в Барселоні. Я шукала місце, де можна працювати. І натрапила на контакт однієї дівчинки, у якої був контакт жіночки, у якої в Барселоні є кастингова агенція. І я пішла до неї. Я розповіла чим займаюся, що у мене в житті коїться, що я з України. І через деякий час вона мені скинула цей кастинг", - поділилася артистка в "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Леся Нікітюк спробувала приміряти на себе образ Гюррем Султан із серіалу "Величне століття. Роксолана". Артистка кардинально змінила зачіску, стала рудою та показала результат перевтілення.

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