Мішель Андраде вперше розповіла про сварку з Потапом та як він на неї образився: "Заділа його его"

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде вперше розповіла про сварку з колишнім продюсером Потапом та розкрила, чому він на неї ображений.

Артистка під час повномасштабної війни зізналась, що не спілкується зі своїм екснаставником. Та, як виявилося, непорозуміння між ними почалися значно раніше. Співачка пригадала, що в них із Потапом відрізнялося бачення її творчості. Андраде хотіла створювати одні пісні, а продюсер пропонував їй зовсім інші. Співачка набралася сміливості та відверто про це сказала. Тоді, як вважає Мішель, вона заділа его Потапа, адже, мовляв, посміла суперечити людині, яка багато років створює хіти та має в цьому чималий досвід.

"У нас була ситуація, після чого він образився на мене, і ми припинили працювати. Це був період "Орла і Решки", я багато працювала і вже відчувала, що ми втрачаємо зв'язок. Я прийшла на студію, він показав мені пісню, і вона мені зовсім не зайшла. Я просто набралася сміливості й сказала, що не буду це співати, що мені ця пісня не подобається, вона не про мене, і сказала, що ви втрачаєте класного артиста, давай творити класні пісні. Я розуміла, що це людина, яка робить хіти, і тут я зі своїми "не подобається". Я заділа його его", - зізналась виконавиця на YouTube-каналі Okay Eva.

Michelle Andrade і Потап

Після цієї сварки Потап та Мішель Андраде припинили спілкуватися. Окрім того, продюсер не став далі займатися продюсуванням підопічної, а згодом взагалі заблокував її в соцмережах. Як говорить артистка, вони з Потапом просто втратили зв'язок.

"Після цього ми вже не працювали більше з ним. Я продовжила працювати з Ірою (Горовою – прим. ред.), а він уже не так сильно був включений у мою творчість, пісні і так далі. Після цього він заблокував мене у соцмережах, і більше ми не розмовляли. Втратили вже зв'язок. Ми ніколи не чіпали цю тему", - зізналась знаменитість.

Мішель Андраде додала, що на Потапа не ображається, однак все ж таки вона пропрацьовувала з психологом цей інцидент. Наразі артистка не спілкується з колишнім продюсером та не тримає на нього зла.

Michelle Andrade і Потап

"Ми зараз не спілкуємося. Я навіть про нього не думаю. Ну, сподіваюся, що в нього все добре. У мене до нього нейтральне ставлення. Немає злості, але я це пропрацювала це багато", - додала виконавиця.

Нагадаємо, раніше Мішель Андраде назвала причину розриву зі старшим на 15 років бойфрендом. Артистка не стримала сліз, коли говорила про стосунки.

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