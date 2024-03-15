Мішель Андраде вперше розповіла про свого бойфренда та чи планує відгуляти весілля

Українська співачка з болівійськими корінням Мішель Андраде вперше розповіла про свого нового бойфренда, якому присвятила пісню.

Так, зірка тримає своє особисте життя за сімома замками. Втім, цього разу зробила виняток і розповіла, що все ж її серце зайняте. Про нового обранця Мішель також не стала багато розповідати, але зазначила, що зустрічається з ним з початку минулого року. І нову композицію "В твоїх очах" про шлях до усвідомлення справжніх почуттів присвятила саме йому.

"Я людина, яка не сильно любить у соцмережах розповідати про свої почуття або показувати свої стосунки. І де я можу зробити краще, аніж у піснях? У минулому році у січні я відчувала дуже багато емоцій закоханості і звичайно, мені хотілося поділитися цим у пісні й загалом кричати. Тому що почуття закоханості вони дуже надихають, дають надію на те, що все буде класно у житті", - зізналася Мішель у програмі "Міністерство прем'єр".

На запитання про весілля Андраде сором'язливо відповіла, що поки не отримувала жодних пропозицій від обранця. І запевнила, щойно це станеться, обов'язково поділиться радісною новиною з шанувальниками.

"Побачимо, коли освідчаться у коханні, тоді я поділюся і каблучкою, і емоціями, і звичайно – новою піснею!", – наголосила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу у новому романтичному кліпі засвітила свого нового чоловіка, за якого вдруге вийшла заміж.

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