Мішель Андраде зізналася, ким працює її бойфренд та чи бере у нього гроші для своєї творчості

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade розповіла подробиці свого особистого життя.

Як зізнається Мішель, їхня історія кохання з хлопцем почалася після того, як вони познайомилася завдяки її мамі Світлані.

"Вона нічого не казала, а просто нас познайомила і "далі робіть все, що заманеться". Я думаю, що в неї була задумка… Я мамі дуже сильно довіряю", - поділилася зірка в програмі "Вихідний 2.0".

Michelle Andrade / Фото: instagram.com/mishvirmish

Також стало відомо, що новий бойфренд співачки дотичний до банківської справи, хоча любить проявляти креатив у буденному житті. І через те, за словами Андраде, він добре ладнає з її творчою натурою.

"Він не з творчої сфери. Банківська справа. Насправді, це дуже круто, коли ти творча людина і у тебе є дівчина або хлопець достатньо творчий, але у нього робота інша. Наприклад, якщо зібратися з друзями, він може організувати все до серветок", - зізналася Мішель.

Michelle Andrade / Фото: instagram.com/mishvirmish

Втім, Мішель запевняє, що не просить у хлопця кошти на розвиток своєї сольної кар'єри:

"Я не роблю це. Він може пропонувати, але я не хочу, мені не подобається. Чому? Тому що я хочу відчувати свою самостійність й розуміти сама ціну роботи", - пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Мішель Андраде розповіла про випадкову зустріч з експродюсером Потапом і чому їм ніколи не бути друзями.

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