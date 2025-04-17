Мішель Трахтенберг померла: стала відома причина смерті 39-річної акторки

Мішель Трахтенберг / © Associated Press

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Стала відома офіційна причина смерті американської акторки Мішель Трахтенберг, яка померла 26 лютого.

Зірка серіалів "Баффі – переможниця вампірів" та "Пліткарка" пішла з життя у власному будинку у віці 39 років. Вважалося, що акторка померла від ускладнень, що виникли після операції з трансплантації печінки. Одразу це з'ясувати було неможливо, адже сім'я Мішель Трахтенберг не дала дозвіл на розтин тіло з релігійних переконань.

Утім, як повідомляє People, судмедексперти провели токсикологічну експертизу. Врешті, виявилося, що акторка померла від ускладнень, що пов'язані з цукровим діабетом. Смерть знаменитості визнали такою, що була з природних причин.

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Мішель Трахтенберг / © Associated Press

Зазначимо, Мішель Трахтенберг померла 26 лютого у власному будинку в віці 39 років. Бездиханне тіло акторки виявила її мама. На місце події одразу викликали медиків, однак ті констатували смерть.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка "Ліги сміху" Олександр Чечун, який від 2022 року служив у війську. Дружина гумориста вже назвала причину його смерті.