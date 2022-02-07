Мішина пригадала, як майстриня манікюру її образила: "Накричала та зазвали нігті недогризками"

Майстриня неякісно виконала свою роботу.

Українська акторка, "Холостячка-1" Ксенія Мішина поділилася однією неприємною історією.

Акторка пригадала, як робила манікюр в одному з салонів Києва. Втім, майстриня неякісно виконала свою роботу. Ксенія ж не стала мовчати та вказала дівчині на недоліки. Майстрині з манікюру це не сподобалося.

"На мене накричали через те, що мені не сподобалися, що лак розтікся на нігтях. Мала сміливість запитати, чи чисті у них інструменти. Ви б чули, яке хамство дозволила собі майстриня у відповідь", - поділилася Ксенія.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Мішина говорить, що майстриня почала її ображати. Вона назвала її нігті "недогризками".

"І мої нігті були названі недогризками. І я мала бути вдячною за те, що хоча б якось мені їх покрили", - додала акторка.

До слова, ця історія з артисткою трапилася давно. Після того вона більше не ходила до того салону.

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