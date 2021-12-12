Мішина розсекретила вартість найдорожчої речі у її гардеробі: "Це подарунок від Еллерта"

Мішина розсекретила вартість найдорожчої речі у її гардеробі: "Це подарунок від Еллерта"

Екскоханий вручив презент акторці на день народження.

Відома українська акторка та учасниця шоу "Холостячка" Ксенія Мішина остаточно розірвала стосунки з Олександром Еллертом.

Втім, подарунки від екскоханого артистка залишила. Так, Ксенія показувала "Світському життю" свій гардероб. Зокрема, артистка розповіла й про найдорожчу свою річ. Мішина говорить, що це сумочка від відомого бренду - Louis Vuitton, вартість якої становить близько 2,5 тис доларів. Виявилося, що це подарунок Ксенії від Еллерта на день народження.

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт / instagram.com/misha.k.ua

"Мені здається, що найдорожча річ у моєму гардеробі – це сумочка Louis Vuitton. Вона коштувала близько 2,5 тис доларів. Це на день народження мені ось такий подарунок. Це мені мій колишній подарував (ред. - Олександр Еллерт)", - розповіла акторка.

Зазначимо, Ксенії 18 червня виповнилося 32 роки. Цей день знаменитість вирішила провести у рідному місті – Севастополі, який наразі окупований.

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