Мішина в мереживному ліфі пригадала, як її спів розкритикував Меладзе: "Почувалася нікчемою"

Мішина в мереживному ліфі пригадала, як її спів розкритикував Меладзе: "Почувалася нікчемою"

Зірка пригадала, як пішла на кастинг одного талантшоу.

Українська акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно розповіла про лікування в психіатричній лікарні, продовжує й далі ділитися своїми життєвими історіями.

Так, цього разу артистка пригадала, як 2010 року прийшла на кастинг одного відомого талантшоу. Зірці потрібно було підготувати пісню, танець та сценку, аби продемонструвати акторську майстерність.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

"Співати я не вміла, танцювати також, про акторську гру навіть і говорить нічого не буду. Але я підготувала пісню Лободи "Черный ангел", в Севастополі з'їздила до подруги, яка навчила декількох рухів, та вивчила слова для сценки", - поділилась Ксенія.

Щойно Ксенія почала співати, її одразу ж зупинили. Акторку неабияк розкритикували. Танець суддям також не сподобався, а от зі сценкою все було добре.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

"Меладзе сказав почати з пісні. Мене одразу ж зупинили. Це було ганебно, і мені про це сказали. Я почувалася нікчемою. На мій танець реакція була тією ж. А ось сценка їм сподобалась", - пригадала Ксенія.

До речі, попри невдалі танці з піснею, зірка все ж таки стала учасницею шоу.

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