Мішина кардинально змінила зачіску 14-річному сину: його порівняли з Галкіним на фото до та після

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина потішила прихильників сімейним контентом і показала несподіване перевтілення свого 14-річного сина Платона.

Схоже, любов до експериментів із зовнішністю у зірковій родині спільна. Нещодавно сама Мішина зізнавалася, що наважилася змінити імідж і певний час ходила з чубчиком. Тепер же до змін долучився і її син.

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У фотоблогу акторка показала кадр до перевтілення, на якому Платон позує з доволі відрослим прямим волоссям. Згодом юнак опинився в перукарському кріслі, де йому зробили кардинально нову зачіску.

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Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Під час процедури Ксенія не приховувала гарного настрою та багато сміялася у процесі. Вона також зазнімкувала сина зі спеціальними бігудями, тож одразу стало зрозуміло, що хлопець зважився на біозавивку волосся.

Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

У результаті Платон отримав зовсім новий образ — його волосся стало пишним і кучерявим. Щоправда, перша реакція підлітка виявилася доволі емоційною. Побачивши себе в дзеркалі після укладання, він не стримав сміху, прикрив обличчя руками та почав торкатися нової зачіски, ніби не повіривши власним очам.

Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

У коментарях підписники так само з гумором відреагували на новий образ Платона, а дехто навіть помітив схожість юнака з шоуменом Максимом Галкіним.

На Максима Галкіна став схожий

Просто вау! Той випадок, коли тренд підійшов ідеально. Дуже свіжий та крутий вигляд має!

Це прекрасно, коли мама підтримує сина в його експериментах. Мені дуже імпонує Ваш підхід до виховання: хочеш блакитне волосся — на, хочеш кучері — будь ласка

Нагадаємо, нещодавно колишній герой шоу «Холостяк» Іраклі Макацарія показав одразу трьох дітей — двох доньок і сина. У річницю шлюбу він з дружиною Лізою наробили милих сімейних фото.

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