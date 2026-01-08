ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1322
Час на прочитання
1 хв

Мішина після сварки з Денисенко через Федінчика висловилася про зміни в ньому: "Пережив складний період"

Акторка поставила крапку у непорозуміннях з колегою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ксенія Мішина та Андрій Федінчик, Наталка Денисенко

Ксенія Мішина та Андрій Федінчик, Наталка Денисенко

Українська акторка Ксенія Мішина після публічного конфлікту з колегою Наталкою Денисенко через її розлучення з Андрієм Федінчиком розставила всі крапки над «і».

Раніше після інтерв’ю Наталки Денисенко, в якому вона розповіла про причини розлучення та складнощі шлюбу з Федінчиком, Мішина різко відреагувала і дорікнула колезі у брехні. Денисенко у відповідь зазначила, що розуміє емоційність реакції, але все ж заперечує частину тверджень.

Після декількох тижнів мовчання Ксенія коротко відповіла blik.ua на питання, чи є що додати: «Ні, я вже все сказала. Мені це нецікаво».

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Окрім цього, Мішина прокоментувала недавні зміни в житті Федінчика. Після складної операції на хребті та тривалої реабілітації актора було визнано непридатним до служби у ЗСУ. Він повернувся до роботи у театрі та кіно, але вже інакшим.

«Він пережив дуже складний період, я так вважаю. Думаю, що це взагалі складна ситуація для кожного. Не знаю, що відчувають всередині наші захисники. Але те, що вони змінюються, це 100%», — зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Ігор Ласточкін вийшов на зв’язок під час служби та показав, як змінився за період мобілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
1322
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie