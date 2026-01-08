Мішина після сварки з Денисенко через Федінчика висловилася про зміни в ньому: "Пережив складний період"

Ксенія Мішина та Андрій Федінчик, Наталка Денисенко

Українська акторка Ксенія Мішина після публічного конфлікту з колегою Наталкою Денисенко через її розлучення з Андрієм Федінчиком розставила всі крапки над «і».

Раніше після інтерв’ю Наталки Денисенко, в якому вона розповіла про причини розлучення та складнощі шлюбу з Федінчиком, Мішина різко відреагувала і дорікнула колезі у брехні. Денисенко у відповідь зазначила, що розуміє емоційність реакції, але все ж заперечує частину тверджень.

Після декількох тижнів мовчання Ксенія коротко відповіла blik.ua на питання, чи є що додати: «Ні, я вже все сказала. Мені це нецікаво».

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Окрім цього, Мішина прокоментувала недавні зміни в житті Федінчика. Після складної операції на хребті та тривалої реабілітації актора було визнано непридатним до служби у ЗСУ. Він повернувся до роботи у театрі та кіно, але вже інакшим.

«Він пережив дуже складний період, я так вважаю. Думаю, що це взагалі складна ситуація для кожного. Не знаю, що відчувають всередині наші захисники. Але те, що вони змінюються, це 100%», — зазначила акторка.

