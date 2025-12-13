Мішина втрутилася у зізнання Денисенко про шлюб і різко дорікнула їй у брехні: "Пробач, Федінчик"

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик, Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина неочікувано висловилася про розлучення акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика.

Зокрема, артистка стала на бік свого колеги Андрія. У фотоблогу вона звинуватила його колишню дружину у брехні про їхній шлюб і розлучення. І все це після великого інтерв’ю Наталки Маші Єфросиніній. У ньому вона заявила, що ексобранець її «ображав» через ревнощі, а вона відчувала жалість і неспроможність відкрито говорити йому про свої почуття під час служби.

Після такої сповіді Мішина неочікувано зробила сториз. Оскільки зараз вона гастролює з Андрієм і тісно з ним спілкується, то дозволила собі втрутитися в його колишнє особисте життя із акторкою. І у доволі емоційній формі наголосила, що довіряти сказаному Денисенко вона не збирається. Ксенія визнала висловлювання «брехнею» задля «нікчемних переглядів».

Сториз Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

«Яка ж підлість, брехня і дволикість! Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко. І безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Зовсім скоро маятник хитнеться в іншій бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок і біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє», — зауважила акторка.

Водночас Мішина загадково написала, що «всі все знали давно», натякаючи на ймовірні закиди про зраду Денисенко. Але все ж, сама акторка на тому ж інтерв’ю не підтвердила ці чутки, а просто розповідала, що втратила почуття кохання до Федінчика через війну та службу, яка його змінила.

«І пробач нас, Федінчик, що до останнього приховували й дозволили тобі пережити весь цей п*зд*ць», — додала Мішина.

