Містер Біг із "Сексу і міста" прокоментував звинувачення у домаганнях та зізнався у зрадах дружині

Американський актор Кріс Нот, який зіграв Містера Біга у серіалі "Секс і місто", прокоментував скандальні звинувачення у секс-домаганнях та неочікувано зізнався, що зраджував дружину.

Знаменитість дав перше інтерв'ю після скандальних звинувачень у секс-домаганнях 2021 року. За словами Нота, він нікого не змушував займатися з ним сексом, а інтим відбувався лише зі згоди. Актор, як і раніше, заперечує всі звинувачення на його адресу.

"Ви вигадуєте собі ті самі виправдання, що й багато чоловіків: це просто невеликий "танець" на боці, і це весело. Ти нікому не заподієш шкоди. Ніхто про це не дізнається, розумієте, і секс просто приємний. І багато людей хочуть зайнятися з тобою сексом. Це як "у мене більше не буде такої можливості", - прокоментував актор виданню USA Today.

Кріс Нот / Фото: Associated Press

Кріс Нот зізнався, що зраджував свою дружину, акторку Тару Вілсон. Актор визнає, що заподіяв коханій своїм вчинком чималого болю, за що йому дуже прикро.

"Я зрадив своїй дружині, і це завдало їй болю. Але це не злочин", - додав актор.

Кріс Нот з дружиною / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у грудні 2021 року Кріса Нота звинуватили у сексуальних домаганнях. Дві жінки заявили, що актор зґвалтував їх 2004 року та 2015. Згодом про неналежну поведінку з боку актора заговорила акторка Зої Лістер-Джонс, а модель Беверлі Джонсон, з якою Нот перебував у стосунках, стверджувала, що після їхнього розриву знаменитість побив її. На цьому звинувачення не закінчилися. Співачка Ліза Джентіле заявила, що Кріс Нот 2002 року намагався її схилити до інтиму, а коли та відмовила, актор погрожував зруйнувати кар'єру. Також дублерка серіалу "Секс і місто" стверджувала, що артист на знімальному майданчику чіплявся до працівниць, в тому числі ї до неї.

Кріс Нот тоді все заперечував. Однак у Голлівуді його почали скасовувати. Актора вирізали з продовження серіалу "Секс і місто", його припинили запрошувати на знімання, він втратив рекламний контракт.

Читайте також: