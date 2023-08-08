Містер Біг із "Сексу і міста" прокоментував звинувачення у домаганнях та зізнався у зрадах дружині

Скандальні звинувачення на адресу актора пролунали ще 2021 року.
Американський актор Кріс Нот, який зіграв Містера Біга у серіалі "Секс і місто", прокоментував скандальні звинувачення у секс-домаганнях та неочікувано зізнався, що зраджував дружину.
Знаменитість дав перше інтерв'ю після скандальних звинувачень у секс-домаганнях 2021 року. За словами Нота, він нікого не змушував займатися з ним сексом, а інтим відбувався лише зі згоди. Актор, як і раніше, заперечує всі звинувачення на його адресу.
"Ви вигадуєте собі ті самі виправдання, що й багато чоловіків: це просто невеликий "танець" на боці, і це весело. Ти нікому не заподієш шкоди. Ніхто про це не дізнається, розумієте, і секс просто приємний. І багато людей хочуть зайнятися з тобою сексом. Це як "у мене більше не буде такої можливості", - прокоментував актор виданню USA Today.
Кріс Нот зізнався, що зраджував свою дружину, акторку Тару Вілсон. Актор визнає, що заподіяв коханій своїм вчинком чималого болю, за що йому дуже прикро.
"Я зрадив своїй дружині, і це завдало їй болю. Але це не злочин", - додав актор.
Нагадаємо, у грудні 2021 року Кріса Нота звинуватили у сексуальних домаганнях. Дві жінки заявили, що актор зґвалтував їх 2004 року та 2015. Згодом про неналежну поведінку з боку актора заговорила акторка Зої Лістер-Джонс, а модель Беверлі Джонсон, з якою Нот перебував у стосунках, стверджувала, що після їхнього розриву знаменитість побив її. На цьому звинувачення не закінчилися. Співачка Ліза Джентіле заявила, що Кріс Нот 2002 року намагався її схилити до інтиму, а коли та відмовила, актор погрожував зруйнувати кар'єру. Також дублерка серіалу "Секс і місто" стверджувала, що артист на знімальному майданчику чіплявся до працівниць, в тому числі ї до неї.
Кріс Нот тоді все заперечував. Однак у Голлівуді його почали скасовувати. Актора вирізали з продовження серіалу "Секс і місто", його припинили запрошувати на знімання, він втратив рекламний контракт.
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