Містер Біг із "Сексу і міста" втратив 12 млн доларів після звинувачень у зґвалтуванні

З актором припинила співпрацю одна велика компанія.

Американський актор Кріс Нот, відомий завдяки ролі Містера Біга із "Сексу і міста", втратив 12 млн доларів.

З актором відмовилася співпрацювати велика компанія з продажу алкогольних напоїв після звинувачень у зґвалтуванні. До слова, Entertainment Arts Research, Inc мала продавати текілу Кріса Нота.

"Наразі нам немає сенсу співпрацювати через звинувачення, до яких необхідно ставитися з максимальною серйозністю", - сказав Бернард Рубін, генеральний директор EARI, пише Daily Star.

Кріс Нот втратив 12 млн доларів / Associated Press

Після того, як Кріса Нота звинуватили у зґвалтуванні, його кар’єра почала руйнуватися. Раніше з Мережі зник рекламний ролик бренду велотренажерів Peloton за участі зірки серіалу "Секс і місто". Як пояснили представники компанії у коментарі виданню Variety, вони не могли не відреагувати на звинувачення жінок.

Нагадаємо, дві жінки розповіли, що Кріс Нот зґвалтував їх у 2004 та 2015 роках. Також про насильство з боку Кріса Нота заговорила відома акторка Зої Лістер-Джонс. Окрім того, Нот в 90-х зустрічався з моделлю Беверлі Джонсон. Втім, дівчина після розриву їхніх стосунків розповіла, що він постійно ревнував, бив та погрожував вбити її пса. Нещодавно ще одна жертва розповіла, що актор намагався її зґвалтувати 2010 року.

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