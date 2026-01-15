Містер Біг із "Сексу і міста" неочікувано послав Сару Джессіку Паркер і публічно принизив її

Сара Джессіка Паркер та Кріс Нот / © Associated Press

Американський актор Кріс Нот, який зіграв Містера Біга у серіалі "Секс і місто", неочікувано послав свою колегу Сару Джессіку Паркер та публічно принизив її.

Сталося це після того, як акторка напередодні урочистої церемонії "Золотого глобуса-2026" отримала почесну премію Керол Бернетт. Артистку відзначили за внесок та залишений значний слід в кіноіндустрії. Проте Кріс Нот з цим, схоже, не згоден.

Актор в Instagram опублікував світлину, де він показав, як тренується в спортзалі. Кадри артист підписав так: "До біса Новий рік – погнали". Проте у коментарях значна кількість користувачів припустили, що вираз "до біса" був адресованій Сарі Джессіці Паркер: "Ви ж маєте на увазі "до біса СДП (Сару Джесіку Паркер) та її нагороду". На що Кріс Нот неочікувано відповів: "Вірно!". Щоправда, наразі актор, схоже, видалив свою відповідь.

Допис Кріса Нота / © instagram.com/chrisnothofficial

До слова, Кріс Нот та Сара Джессіка Паркет грали коханців в серіалі "Секс і місто". Проте в реальному житті між ними, схоже, немає теплих стосунків. Вочевидь, взаємини між ними зіпсувались на тлі звинуваченнь Кріса Нота в зґвалтуваннях та фізичному насильстві. Тоді Сара Джессіка Паркер публічно підтримала жінок, які стверджували, що постраждали через дії актора. Сам Кріс Нот всі скандальні звинувачення заперечує.

Кріс Нот та Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

