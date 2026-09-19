Міцні зіркові подружжя України: якими були Кошовий, Єфросиніна, Зібров й інші на початку шлюбу і зараз

Євген Кошовий з дружиною, Павло Зібров з родиною, Маша Єфросиніна з чоловіком

Реклама

Українські знаменитості не лише будують успішні кар’єри, а й роками зберігають міцні стосунки зі своїми партнерами.

За цей час відомі зіркові подружжя пережили народження дітей, професійні зміни та непрості періоди у стосунках. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про історії кохання відомих українських пар та подивитися, якими вони були на початку своїх стосунків і який вигляд мають зараз.

Реклама

Олена та Сергій Кравець

Олена та Сергій Кравці познайомилися 1997 року в команді КВК у Кривому Розі. Спільні репетиції та виступи зблизили їх, а після п’яти років стосунків пара одружилася 2002 року. Наступного року у подружжя народилася донька Марія, а 2016-го — двійнята Іван та Катерина.

Реклама

Олена Кравець з чоловіком / © instagram.com/1plus1_ua

Весілля Олени та Сергія Кравців / © Світське життя

За роки шлюбу Олена та Сергій разом пережили зміни в кар’єрі, втрату й народження дітей та випробування війною, про які зірка розповідає дуже обережно. 2025 року Сергій долучився до ЗСУ, через що подружжя опинилося на відстані, однак залишилося разом.

Щоправда, Олена зазначає, що нині в їхніх стосунках більше невизначеності, ніж ясності, однак не заперечує можливості злагоди та щастя в майбутньому. Водночас пара продовжує підтримувати зв’язок: на початку 2026 року Сергій несподівано приїхав на виставу Олени у Дніпро з букетом квітів.

Олена та Сергій Кравець / © ТСН

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська та Віталій Борисюк познайомилися ще задовго до роману — на вечірці у чоловіка, коли акторка навчалася у театральному. Проте справжня іскра виникла в театрі 1990 року під час спільних вистав.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Спочатку акторка зізнавалася, що Борисюк її навіть дратував своєю самовпевненістю, однак згодом між колегами виникли почуття, хоча на той момент Ольга була одружена з колегою Євгеном Паперним. Згодом її шлюб завершився, а 6 травня 1996 року Сумська та Борисюк одружилися.

Реклама

Подружжя за 30 років шлюбу пережило непрості періоди. Зокрема, втрату дитини, кризу через зраду Борисюка, але зуміло зберегти шлюб. 2002 року у них народилася донька Ганна, а 2021-го пара вдруге зіграла весілля на честь 25-річчя шлюбу. Сьогодні Сумська та Борисюк залишаються разом і називають одне одного найближчими людьми.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв познайомилися на початку 2000-х у Ялті, а вже у серпні 2003 року одружилися. Наступного року у подружжя народилася донька Нана, а згодом вони пережили кризу у стосунках і рік жили окремо, після чого знову зійшлися.

Весілля Маші Єфросиніної / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв / © instagram.com/timur_khromaev

Після возз’єднання у пари народився син Олександр. Від початку повномасштабної війни подружжя часто перебуває на відстані: Тимур служить у лавах ЗСУ, а Маша продовжує працювати як ведуча й інтерв’юерка та займатися волонтерською діяльністю.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв з донькою / © Обозреватель

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв з донькою / © instagram.com/mashaefrosinina

Ірина Федишин та Віталій Човник

Співачка та її майбутній чоловік Віталій Човник почали зустрічатися, коли співачці було 19, а йому — 23 роки. Уже за пів року Віталій освідчився Ірині в одному з ресторанів Львова. Через кілька місяців пара одружилася, а згодом у них народилися двоє синів — Юрій та Олег.

Реклама

Весілля Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Відтоді пара багато років залишається партнерами не лише в житті, а й у роботі. Співачка називає Віталія головним мотиватором, який підтримує її у складні моменти, а їхні стосунки описує як велику любов, що дає їм сили рухатися далі разом.

Зараз у подружжя у житті особливий етап — вони разом очікують на третього малюка. Стать і подробиці поки що тримають у таємниці.

Ірина Федишин та Віталій Човник / © instagram.com/irynafedyshyn

Марина та Павло Зіброви

Зіркове подружжя познайомилося у 90-х на одному із заходів, і співак одразу звернув увагу на білявку. Пара зустрічалася два роки, після чого Павло освідчився Марині, а розписався з нею 25 серпня — у день її народження. У лютому 1997 року у подружжя народилася спільна донька Діана.

Весілля Павла Зіброва

Павло Зібров з родиною / © Instagram Павла Зіброва

За словами Зіброва, на початку шлюбу між ними траплялися суперечки через його спілкування з колегами та прихильницями, однак згодом Марина звикла до особливостей його професії. Артист запевняє, що за 32 роки шлюбу вони навчилися розуміти характери одне одного і, попри різні темпераменти, серйозних криз у стосунках не переживали.

Марина та Павло Зіброви / © instagram.com/pavlo_zibrov

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Лілія Ребрик та Андрій Дикий познайомилися ще до «Танців з зірками», але по-справжньому зблизилися саме на проєкті 2011 року. Спочатку телеведуча бачила у танцівникові лише партнера та друга, тоді як Андрій одразу натякав на свої почуття. Після фіналу шоу вони зустрілися в ресторані, де й розпочався їхній роман.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / © instagram.com/andrii_dykyi

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

На той момент обоє перебували в інших стосунках, однак зрештою вирішили бути разом. Влітку 2011 року Дикий освідчився Ребрик, а вже 23 грудня вони одружилися. З часом у подружжя народилися доньки Діана, Поліна та Аделіна. Багатодітна родина одразу ж взялася за ремонт і облаштування нового будинку, куди незабаром переїде.

Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/andrii_dykyi

Водночас Ребрик розповідала, що вони з чоловіком навчилися розподіляти домашні обов’язки й стали справжньою командою, а головними складовими їхніх стосунків вважає взаєморозуміння, вдячність і спокій у родині.

Ксенія та Євген Кошові

Євген та Ксенія Кошові познайомилися у столичному клубі, де вона танцювала в балеті Олени Коляденко, а він уже був відомим коміком. Спочатку Ксенія не сприймала Євгена серйозно, однак після першої розмови між ними зав’язався роман. Через чотири місяці після знайомства Кошовий освідчився коханій, а 2007 року вони одружилися.

Ксенія та Євген Кошові

Ксенія та Євген Кошові

Через десять років після весілля закохані обвінчалися в Чорногорії. За понад 20 років разом Кошові пережили кризові періоди й навіть двічі замислювалися про розлучення, але зуміли зберегти шлюб. Нині вони виховують двох доньок — Варвару та Серафіму.

Євген Кошовий з дружиною / © instagram.com/yalta_k

Тетяна та Віктор Бронюки

Історія кохання Віктора Бронюка та його дружини Тетяни розпочалася 2007 року з робочого знайомства. Дівчина організовувала концерт гурту «ТІК» в Івано-Франківську, після чого майбутнє подружжя зав’язало спілкування. Приблизно через рік стосунків закохані зіграли весілля та повінчалися.

Віктор Бронюк з дружиною

Віктор Бронюк з дружиною

За роки подружнього життя у Віктора й Тетяни народилися двоє дітей — донька Єва та син Данило, а сам артист зізнавався, що вони з дружиною рідко конфліктують і зберегли легкість у спілкуванні дотепер.

Віктор Бронюк з родиною / © instagram.com/tetiana_broniuk

Оля Полякова та Вадим Буряковський

Оля Полякова познайомилася з майбутнім чоловіком Вадимом на його дні народження, де вона виступала на запрошення друзів бізнесмена. Спочатку вони лише дружили, однак згодом між ними зав’язалися романтичні стосунки, після чого Вадим розлучився з першою дружиною. Пара має 16-річну різницю у віці, а невдовзі після початку роману Полякова вперше завагітніла.

Оля Полякова та Вадим Буряковський — 21 рік тому / © instagram.com/polyakovamusic

Дізнавшись про вагітність, Вадим освідчився Олі просто під час сніданку, а згодом 2007 року вони зіграли весілля в стилі «Едемського саду». У подружжя народилися дві доньки — Марія та Аліса. За весь цей час разом подружжя переживали чимало криз, зокрема через вимушену розлуку під час повномасштабної війни.

Та все ж дотепер зіркова пара може похизуватися міцними стосунками. Оля нещодавно зізнавалася, що всій гармонії у шлюбі завдячу саме Вадиму, який завжди підставляє своє чоловіче плече й турбується про неї. А ось чоловік з гумором зізнавався, що зіркова дружина надто емоційна й інколи навіть може вдарити. Проте любов і гумор родини перемагає все.

Оля Полякова та Вадим Буряковський / © jetsetter.ua

Нагадаємо, гуморист Євген Сморигін вже теж тривалий час живе в шлюбі, а саме 17 років. Однак в його особситому житті були не тільки приємні моменти. Пропонуємо пригадати невдалий шлюб коміка з росіянкою та як він вдруге одружився на тлі вагітності.

Новини партнерів