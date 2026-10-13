"Мій другий день народження": Ілона Гвоздьова потрапила під обстріл та вийшла на зв'язок

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська хореографка Ілона Гвоздьова потрапила під російський обстріл дорогою на роботу та зізналася, як пережила небезпечний момент.

13 жовтня танцівниця опинилася в епіцентрі небезпечної ситуації. У районі, яким вона їхала автомобілем, українські захисники збивали російський безпілотник. «Шахед» перебував на критично малій висоті. Засоби, якими його намагалися знищити, пролітали зовсім поруч із машиною хореографки. Попри небезпеку, за кермом Ілона змогла зберегти самовладання. Однак справжня реакція на пережите наздогнала її вже після зупинки автомобіля.

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«Сьогодні по праву можу сказати, що це мій другий день народження. Дорогою до роботи я потрапила під шалений обстріл. На нашій місцевості збивали „Шахед“, і він летів настільки низько, і взагалі все, чим його збивали, було настільки близько — просто над лобовим склом моєї автівки», — поділилася Ілона в Instagram.

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Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Після пережитого Гвоздьова відчула сильну фізичну реакцію на стрес: її тіло почало тремтіти, а самопочуття різко погіршилося. У цей момент хореографка зателефонувала чоловікові. Його підтримка допомогла їй поступово заспокоїтися та повернути контроль над своїм станом.

«Я відчула шалену гостру реакцію на стрес. На перехресті я не розгубилася, а потім, коли зупинилася, відчула, що моє тіло все тремтить і взагалі мене не слухається. Подзвонила чоловіку, який допоміг мене стабілізувати — просто відволікаючи іншими розмовами», — розповіла танцівниця.

Згодом Ілона все ж вирушила на роботу, де мала заняття з танців. Саме рух, дихальні практики та контакт з іншими людьми допомогли їй відновити внутрішню рівновагу після пережитого. Хореографка також наголосила на важливості емоційної підтримки в моменти сильного потрясіння.

«А потім я поїхала до дівчат на танці. І там через рух, дихання, активну роботу з тілом я вкотре на собі запевнилася в тому, як справи, спілкування, емоції, співчуття допомогли мені сьогодні, просто врятували моє психічне здоров’я», — зазначила Гвоздьова.

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Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова показала підрослого сина та розчулила зізнанням з нагоди його 6-річчя.

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