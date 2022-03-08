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Міжнародний жіночий день: перша леді США у своїй промові підтримала сміливих українок

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Міжнародний жіночий день: перша леді США у своїй промові підтримала сміливих українок

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден відзначила сміливість українок.

Перша леді США Джилл Байден привітала світ з Міжнародним жіночим днем. У своїй промові вона також згадала і сміливих українок, які зараз захищають свою державу від російських окупантів. 

Про це йдеться на сторінці Джилл Байден в Instagram. 

"У цей Міжнародний жіночий день ми вшановуємо жінок у всьому світі, які мужньо використовують свій голос, хоч би чого це коштувало. Нашим сестрам з України, які виборюють свободу своєї країни та життя своїх сімей: ми солідарні з вами", - йдеться у зверненні. 

Також Джилл Байден згадала і про росіянок, які виходять на акції протесту проти режиму Путіна. 

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