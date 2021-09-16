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Млосна Тіна Кароль у ліфі на підлозі показала пишний бюст та апетитні ніжки

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Млосна Тіна Кароль у ліфі на підлозі показала пишний бюст та апетитні ніжки

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Зірка захопила новою фотосесією.

Популярна співачка Тіна Кароль потішила прихильників новою порцією пікантного контенту.

У своєму Instagram 36-річна виконавиця розмістила кадри зі свіжого фотосету. На знімках артистка позувала у напівпрозорому вбранні з декольте та чорному ліфі. Знаменитість засвітила пишний бюст та похвалилася апетитними ніжками.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Виконавиця зробила пучок та ніжний мейк. Зірка млосно позувала, сидячи на підлозі.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

"Плювати, що віднесло, головне — в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе", — написала Тіна.

Менш ніж за 10 годин публікація зібрала понад 70 тисяч вподобань та 700 коментарів. Користувачі писали, що знімки дуже сексуальні та не вульгарні.

  • Сексі Тіна
  • Тіно, ти така красива
  • Гасіть пожежу
  • Ось той кадр, де видно красиве тіло і немає жодної краплі вульгарності... Так мало, хто може побачити кадр! Захоплююся

Нагадаємо, днями довгонога Санта Дімопулос у боді еротично повигиналася на столі. Співачка знялася у відвертій фотосесії.

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