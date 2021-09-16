Млосна Тіна Кароль у ліфі на підлозі показала пишний бюст та апетитні ніжки

Млосна Тіна Кароль у ліфі на підлозі показала пишний бюст та апетитні ніжки

Зірка захопила новою фотосесією.

Популярна співачка Тіна Кароль потішила прихильників новою порцією пікантного контенту.

У своєму Instagram 36-річна виконавиця розмістила кадри зі свіжого фотосету. На знімках артистка позувала у напівпрозорому вбранні з декольте та чорному ліфі. Знаменитість засвітила пишний бюст та похвалилася апетитними ніжками.

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Виконавиця зробила пучок та ніжний мейк. Зірка млосно позувала, сидячи на підлозі.

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

"Плювати, що віднесло, головне — в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе", — написала Тіна.

Менш ніж за 10 годин публікація зібрала понад 70 тисяч вподобань та 700 коментарів. Користувачі писали, що знімки дуже сексуальні та не вульгарні.

Сексі Тіна

Тіно, ти така красива

Гасіть пожежу

Ось той кадр, де видно красиве тіло і немає жодної краплі вульгарності... Так мало, хто може побачити кадр! Захоплююся

Нагадаємо, днями довгонога Санта Дімопулос у боді еротично повигиналася на столі. Співачка знялася у відвертій фотосесії.

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