Млосна Тіна Кароль у ліфі на підлозі показала пишний бюст та апетитні ніжки

Зірка захопила новою фотосесією.
Популярна співачка Тіна Кароль потішила прихильників новою порцією пікантного контенту.
У своєму Instagram 36-річна виконавиця розмістила кадри зі свіжого фотосету. На знімках артистка позувала у напівпрозорому вбранні з декольте та чорному ліфі. Знаменитість засвітила пишний бюст та похвалилася апетитними ніжками.
Виконавиця зробила пучок та ніжний мейк. Зірка млосно позувала, сидячи на підлозі.
"Плювати, що віднесло, головне — в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе", — написала Тіна.
Менш ніж за 10 годин публікація зібрала понад 70 тисяч вподобань та 700 коментарів. Користувачі писали, що знімки дуже сексуальні та не вульгарні.
- Сексі Тіна
- Тіно, ти така красива
- Гасіть пожежу
- Ось той кадр, де видно красиве тіло і немає жодної краплі вульгарності... Так мало, хто може побачити кадр! Захоплююся
Нагадаємо, днями довгонога Санта Дімопулос у боді еротично повигиналася на столі. Співачка знялася у відвертій фотосесії.