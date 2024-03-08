Мобілізований Даніель Салем зі своїми побратимами ніжно привітав жінок зі святом і довів до сліз

Телеведучий та актор Даніель Салем ніжно звернувся до жінок з нагоди 8 березня.

Знаменитість у своєму фотоблогу опублікував ролик, який присвятив усім жінкам. У відео на тлі лісу побратими Салема з рушницями та у військовій формі по черзі показують символ серця за допомогою великого і вказівного пальців, що виражає кохання. А також надсилають повітряні поцілунки.

"Дякуємо вам за те, що ви робите наш внутрішній світ краще", - замилував підписом знаменитість.

Даніель Салем з побратимами записав відео, яке присвятив жінкам

Своєю чергою, прихильниці творчості Даніеля у коментарях подякували бійцям за захист, побажали вберегти себе від лиха та написали, що вітальне відео у них викликало сльози:

"До сліз" – Світлана Тарабарова

Яке миле привітання, до сліз

Які ж ви чудові! Дякуємо від щирого серця! Тримайтеся, наші найкращі, і низький уклін вам за те, що ми можемо відчувати життя

Дуже класне привітання. Дякуємо вам за те, що бачимо це прекрасне сонце, живемо цей день!

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем показав рідкісне відео з помітно підрослою 8-річною донечкою, яка у день народження тата дала йому одну зворушливу настанову.

Читайте також: