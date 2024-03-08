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Мобілізований Даніель Салем зі своїми побратимами ніжно привітав жінок зі святом і довів до сліз

Мобілізований Даніель Салем зі своїми побратимами ніжно привітав жінок зі святом і довів до сліз

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Захисники записали ролик просто з фронту.

Телеведучий та актор Даніель Салем ніжно звернувся до жінок з нагоди 8 березня.

Знаменитість у своєму фотоблогу опублікував ролик, який присвятив усім жінкам. У відео на тлі лісу побратими Салема з рушницями та у військовій формі по черзі показують символ серця за допомогою великого і вказівного пальців, що виражає кохання. А також надсилають повітряні поцілунки.

"Дякуємо вам за те, що ви робите наш внутрішній світ краще", - замилував підписом знаменитість.

Даніель Салем з побратимами записав відео, яке присвятив жінкам

Даніель Салем з побратимами записав відео, яке присвятив жінкам

Своєю чергою, прихильниці творчості Даніеля у коментарях подякували бійцям за захист, побажали вберегти себе від лиха та написали, що вітальне відео у них викликало сльози:

  • "До сліз" – Світлана Тарабарова
  • Яке миле привітання, до сліз
  • Які ж ви чудові! Дякуємо від щирого серця! Тримайтеся, наші найкращі, і низький уклін вам за те, що ми можемо відчувати життя
  • Дуже класне привітання. Дякуємо вам за те, що бачимо це прекрасне сонце, живемо цей день!

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем показав рідкісне відео з помітно підрослою 8-річною донечкою, яка у день народження тата дала йому одну зворушливу настанову.

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