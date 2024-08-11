Мобілізований Козловський порівняв своє фото з молодості зі свіжим і показав, як його змінила війна

Український співак Віталій Козловський, якого в червні минулого року мобілізували, порівняв своє фото з молодості зі свіжим і показав, як його змінила війна.

Так, артист ще від 2000-х років шалено популярний. Фани бачили співака в різних образах. Артист нагадав, яким був у молодості. Знаменитість опублікував свій архівний кадр, на якому постав із борідкою, коротким розкуйовдженим волоссям. Перед камерою Віталій Козловський позував у чорній майці та джинсах.

"Що було в голові в цього хлопця", - підписав архівний кадр виконавець.

Віталій Козловський у молодості / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Разом з тим Віталій Козловський опублікував і свіжий кадр. На знімку артист вже постає із серйозним виглядом. Зокрема, співак у військовій формі їхав в автівці. Таким чином виконавець показав, як його зовні змінила війна.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, за останні роки життя Віталія Козловського кардинально змінилося. Виконавець став на захист України від російських окупантів. Окрім того, артист одружився з піарницею Юлією Бакуменко, яка цьогоріч народила йому сина Оскара. Нещодавно співак ділився кадрами з хлопчиком та показував, як проводить із ним час.

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