Мобілізований Козловський у новому відео з фронту показав, що на передовій "одночасно і добре і погано"

Український співак Віталій Козловський, який наразі є бійцем четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж, показав нове відео з передової.

У ньому військовий поділився, що "на передовій одночасно і добре і погано". У відео Козловський постає з побратимами під час дощу:

"Знаєте, що на передовій одночасно і добре і погано? Дощ. З одного боку - усе сире, у багні і бліндаж заливає. З іншого - це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку. Бо в дощ ворог не піднімає свої безпілотники і можна їхати у відносній безпеці. На відео ми сміємося і жартуємо, бо до того я сказав, що буду піснями викликати дощ. Як бачите, подіяло. P.S. Дуже поважаю та люблю цих людей!" – прокоментував Козловський.

Віталій Козловський показав, як на фронті "наспівав" дощ

Нагадаємо, тим часом зіркові друзі Віталія Козловського, продюсер Вадим Лисиця і акторка Ольга Сумська обурені тим, що експродюсер Козловського Ігор Кондратюк забирає у захисника його військову зарплатню. Кондратюк не має намір пробачати Козловському багатомільйонний борг, який артист йому винен за передчасне розірвання контракту 10 років тому.

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