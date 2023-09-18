Мобілізований Віталій Козловський на фронті показав, як посвяту в артилеристи проходив

Співак Віталій Козловський, якого у червні мобілізували до армії, поділився новими кадрами зі своєї служби.

Виконавець показав на своїй сторінці в Instagram, як пройшов посвяту в артилеристи просто на передовій. Побратими влаштували для Козловського військовий ритуал за усіма традиціями.

На відео, яке опублікував співак, він показав, як самотужки дає залп з артилерійської установки, а потім проходить обряд посвяти. За традицією після пострілу, військові намастили обличчя артиста сажею, дали понюхати пороху з гарячих гільз, а в кінці Козловському вдарили по сідницях цим же снарядом.

Віталій Козловський пройшов посвяту в артилеристи

У коментарях шанувальники підтримали співака і подякували йому за те, що він взяв до рук зброю та пішов захищати Україну від ворога.

Зазначимо, що зараз Козловський служить у Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж". Час від часу співак ділиться з шанувальниками фото та відео з фронту. Так, нещодавно Віталій показав, як прокатився верхи на танку.

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