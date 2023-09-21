Мобілізований Віталій Козловський на нових фото з фронту показався на тлі спалених російських автівок

Артист-захисник зазначив, що хоче нагадати про себе шанувальникам.

Український співак Віталій Козловський, який зараз служить у Нацгвардії, показав нові світлини з фронту.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артист-захисник розмістив знімки, де позує на тлі спалених російських автівок. Як пояснив Віталій, цими фотографіями він вирішив нагадати шанувальникам про себе:

"Залишу це фото тут, щоб ви згадали про мене. Попри все, не забувайте усміхатись", - коротко підписав фото Козловський.

Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Як відомо, у червні цього року Віталій Козловський отримав повістку, після чого співака мобілізували і він пройшов військову підготовку. На початку серпня співака відправили на передову. Нині Козловський служить в Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж". Іноді захисник розповідає шанувальникам про те, як минають його дні на фронті.

Так от, нещодавно Козловський поділився відео, на якому показав як його в артилеристи посвятили. Побратими влаштували для Козловського військовий ритуал за всіма традиціями.

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