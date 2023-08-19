Мобілізований Віталій Козловський неочікувано повернувся до Києва: що сталося

Український співак Віталій Козловський, якого у червні мобілізували до Нацгвардії, неочікувано повернувся до Києва з фронту.

Про це військовий розповів на сторінці в Instagram. Він повідомив, що приїхав до української столиці ненадовго і має важливу місію, про яку розповість трохи згодом.

Також Козловський поділився своїми емоціями після того, як побував на передовій і повернувся до цивільного життя:

"Під’їжджаю до Києва. Дивлюсь на місто і тільки зараз остаточно усвідомлюю, що відбувається там… і наскільки це інше життя", - зізнався захисник.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

За словами Козловського, після Києва він також з'їздить до міста Рівне, де буде виступ, після якого він зможе придбати необхідні для передової речі. Після Рівного, за словами Козловського, він знову поїде на фронт.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, днями Віталій Козловський засвітив місцеположення, де воює. У своїх соцмережах військовий розмістив відео з Краматорського залізничного вокзалу, тим самим показав, що перебуває на Донбасі.

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