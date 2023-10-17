Мобілізований Віталій Козловський неочікувано заявив, що більше не служить в Нацгвардії

Український співак Віталій Козловський, якого у червні мобілізували, поділився новинами про свою службу.

В Instagram-stories артист зізнався, що на нього чекають зміни. До слова, артист більше не служить в Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж".

"Більше не в Нацгвардії! Черговий етап розпочато. Подробиці згодом", - коротко розповів артист.

Допис Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Виконавець пообіцяв згодом поділитися подробицями. Однак раніше Віталій Козловський розповідав, що його перевили до іншої військової частини. Співак не знає, чи на довго це, але обіцяє якомога більше допомагати військовим.

"Зараз приїхав до Києва, за наказом мене перевели до іншої частини, не знаю, на скільки часу, але можливостей допомагати пацанам буде більше", - ділився раніше артист.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Зазначимо, Віталія Козловського в червні цього року мобілізували. Співак пройшов військову підготовку, в середині липня склав присягу, після чого вирушив на фронт.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Віталій Козловський не отримує військову зарплату, адже вона йде на користь його колишнього продюсера Ігоря Кондратюка. Раніше редакція сайт ТСН.ua писала, з чого почався їхній конфлікт, як на це відреагували інші зірки та що говорить про цю ситуацію юрист.

Читайте також: