Мобілізований Віталій Козловський показав рідкісні кадри зі своєї служби в ЗСУ: "Багато змін"

Артист показав умови, в яких минала його служба.

Український співак Віталій Козловський приголомшив кадрами, які зробив під час своєї служби в ЗСУ.

Зірка з червня минулого року боронить Україну від окупантів. Так, Віталій у своєму фотоблогу опублікував серію кадрів і показав, у яких умовах знаходиться вже більше пів року. Зокрема, як він ще на початку своєї служби влітку мешкав у польових умовах і разом з побратимами вирушав на бойові завдання й готував їжу.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

На одному з кадрів видно, як виснажений Козловський пошепки промовляє, що він "за*б*вся". У підбірці фото артист також показав момент, як він отримував стрілецьку зброю, а потім, як його побратим сидить у танку.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"За два роки повномасштабної сталося багато змін у житті. Рандомні спогади. Дякую усім Героям, завдяки кому ми сьогодні можемо називатись українською нацією! Героям Слава", - написав співак.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

До слова, на фронті Віталій підбадьорював українську армію й за допомогою своїх військових пісень.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Своєю чергою, шанувальники зірки побажали йому берегти себе і вірити у перемогу.

Нагадаємо, нещодавно Віталія Козловського запідозрили у припиненні служби в лавах ЗСУ. Артист вже відповів на закиди і зізнався, куди зник.

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